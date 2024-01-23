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Сегодня, 09:43

Роналдо — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Мыльная опера, которая затянулась»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Бывший нападающий «Реала» Роналдо оценил возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Реал» всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что это мы видим сейчас. Я не знаю, что в итоге произойдет, но это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась», – приводит слова Роналдо RMC Sport.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года, поэтому сейчас он свободно может вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне 25-летний француз сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Мбаппе уже мог перейти в «Реал» летом 2022 года, когда завершалось его предыдущее соглашение с «ПСЖ», но тогда он в последний момент решил остаться во французском клубе.

Килиан Мбаппе
Роналдо
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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