Гришин: «Надо отдать должное Рыболовлеву, он очень многое сделал для «Монако»

Сегодня, 04:55
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на возможный уход владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева из клуба.
«Только Головин может сказать, уйдет ли он из «Монако» в случае продажи клуба Рыболовлевым. Александр должен отработать свой контракт до конца. Если новые владельцы посчитают нужным продать Головина, то они это сделают. Тут ничего личного — это бизнес. Рыболовлев очень многое сделал для «Монако». Благодаря ему монегаски являются одними из лидеров чемпионата Франции. Рыболовлеву надо отдать должное. В клубе все работают на высшем уровне», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Рыболовлев обратился к компании Raine Group для консультации по поводу продажи «Монако». Бизнесмен решил изучить стратегические возможности в отношении своей доли в клубе. Он принял это решение после того, как получил обращения от потенциально заинтересованных сторон. При этом нет гарантий, что в результате будет совершена какая-либо сделка.
Рыболовлев стал владельцем контрольного пакета акций «Монако» в декабре 2011 года. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).