Руководство «ПСЖ» недовольно поведением Неймара

Руководство «ПСЖ» возмущено поведением нападающего Неймара, сообщает Goal.

31-летний бразилец пропустил чемпионский матч парижан, а вместо этого отправился в Монте-Карло. Сообщается, что отсутствие Неймара было воспринято руководством «ПСЖ» как провокация.

Парижане за тур до конца чемпионата Франции оформили чемпионский титул благодаря ничьей со «Страсбуром» (1:1). В этот же момент Неймар находился на турнире по покеру, а на следующий день проводил время с гонщиками Формулы-1 на «Гран-при Монако».

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах. В данный момент он восстанавливается после травмы голеностопа.