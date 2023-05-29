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Сегодня, 21:13

Руководство «ПСЖ» недовольно поведением Неймара

Мария Гусева
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Руководство «ПСЖ» возмущено поведением нападающего Неймара, сообщает Goal.

31-летний бразилец пропустил чемпионский матч парижан, а вместо этого отправился в Монте-Карло. Сообщается, что отсутствие Неймара было воспринято руководством «ПСЖ» как провокация.

Парижане за тур до конца чемпионата Франции оформили чемпионский титул благодаря ничьей со «Страсбуром» (1:1). В этот же момент Неймар находился на турнире по покеру, а на следующий день проводил время с гонщиками Формулы-1 на «Гран-при Монако».

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах. В данный момент он восстанавливается после травмы голеностопа.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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