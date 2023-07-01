Сборная Франции по футболу призвала протестующих прекратить беспорядки в стране

Футболисты сборной Франции призвали протестующих прекратить беспорядки и насилие в стране.

«В последние дни мы видим выражения народного гнева, который мы понимаем, но форму которого мы не можем оправдать. Вы ежедневно уничтожаете свою собственность, кварталы, города, места, где можно расти и быть рядом со своим народом. Многие из нас родом из кварталов рабочего класса, мы понимаем эти чувства боли и печали. Но к нашим страданиям добавляется боль от беспомощного наблюдения за тем, как разворачивается реальный процесс саморазрушения страны. Подобное насилие ничего не решает», — приводит письмо сборной L'Equipe.

Во Франции несколько дней продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка, отказавшегося подчиниться требованию остановиться.