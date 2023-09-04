Семин считает, что Кузяев способен на большее во Франции: «Он всегда делает все для команды»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил игру российского полузащитника Далера Кузяева во французском клубе «Гавр».

«Кузяев — очень работоспособный игрок, у него хороший уровень подготовки. Он всегда в хорошем физическом состоянии. Это футболист, который всегда все делает для команды. Я думаю, что он еще больше проявит себя во французской лиге. Способен ли кто-то еще из российских футболистов уехать во Францию? Это зависит от вкусов людей, которые решают, кого хотят видеть в команде», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Кузяев отметился голом в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (3:0). Этот мяч стал для россиянина вторым в четырех матчах за команду. Он подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле этого года.

По итогам тура 30-летний полузащитник вошел в символическую сборную вместе с игроком «Монако» Александром Головиным, который забил первый гол в сезоне в матче против «Ланса» (3:0).

Софья Грецкая