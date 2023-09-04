Отец Кузяева призвал не называть Далера царем: «Еще слишком рано, это аванс»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на прозвище сына «царь» после матча против «Лорьяна» после 4-го тура чемпионата Франции (3:0).

Ранее французская газета L'Equipe опубликовала статью с заголовком: «Кузяев, Царь родился». Это отсылка на название фильма «Звезда родилась».

«Называют царем? Еще слишком рано, Далер делает только первые шаги. Впереди еще очень много работы. Наверное, можно сказать, что это аванс. Сборная тура вместе с Головиным? В такой компании очень приятно!» — сказал Кузяев «СЭ».

Кузяев отметился голом, который стал для россиянина вторым в четырех матчах за команду. Он подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле этого года.

По итогам тура 30-летний полузащитник вошел в символическую сборную вместе с игроком «Монако» Александром Головиным, который забил первый гол в сезоне в матче против «Ланса» (3:0).