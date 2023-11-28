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Семин: «За Головиным следят многие европейские топ-клубы. Саша проводит великолепный сезон»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в текущем сезоне.

«Думаю, за Головиным следят многие европейские топ-клубы. Он же на виду. Играет в чемпионате, который славится своими молодыми талантами. И по статистике, и по игре Саша проводит великолепный сезон. Он входит в число лучших игроков лиги 1», — сказал Семин «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Контракт 27-летнего россиянина с «Монако» действует до конца июня 2026 года.

Источник: РБ Спорт
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