Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:53

Симеоне: «Переходы Мбаппе в «Реал» и Месси в «Барселону» были бы фантастическими для ла лиги»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на возможные трансферы форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Лионеля Месси в «Реал» и «Барселону».

«Вижу ли я Мбаппе игроком «Реала»? Да, они всегда подписывают лучших. Переходы Мбаппе в «Реал» и Месси в «Барселону» были бы фантастическими для ла лиги», — цитирует Симеоне COPE.

«Барселона» досрочно стала чемпионом в текущем розыгрыше ла лиги. За тур до конца «Реал» с 77 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на одно очко

Диего Симеоне
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью
Главный тренер «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин травмировался на тренировке «Монако»