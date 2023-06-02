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Сегодня, 21:40

Головин не сыграет за «Монако» в последнем матче сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на матч 38-го тура против «Тулузы».

Ранее сообщалось, что 27-летний полузащитник травмировался на тренировке монегасков.

Перед последним туром лиги 1 «Монако» с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Игра против «Тулузы» состоится 3 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач. В феврале он продли контракт с командой до 2026 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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