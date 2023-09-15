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Спирингс спустя 2,5 месяца вернулся из «Ланса» в «Тулузу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тулуза» объявила на официальном сайте об аренде у «Ланса» полузащитника Стейна Спирингса.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. 27-летний голландец вернулся в стан «фиолетовых» после того, как покинул клуб в конце июня.

В этом сезоне Спирингс успел сыграть в четырех матчах за кроваво-золотых (в общей сложности 116 минут) и получить 2 желтые карточки.

Также «Тулуза» объявила о переходе ямайского нападающего Джуниора Флеммингса в «Вождовац» на правах аренды без права выкупа.

Футбол
ФК Вождовац
ФК Ланс
ФК Тулуза
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17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
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Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
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