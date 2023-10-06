Спортдиректор «Гавра» рассказал, что партнеры по команде отлично приняли Кузяева

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер высказался о полузащитнике Далере Кузяеве, отметив, что у клуба не было опасений при подписании россиянина.

«У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока. Для клуба это не проблема. Кузяева отлично приняли партнеры по команде. Более того, болельщики его просто обожают!» — приводит слова Бодмера Sport24.

30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» в летнее трансферное окно. Он перешел в французский клуб на правах свободного агента после завершения контракта с «Зенитом».

Кузяев провел 7 матчей в лиге 1, отличившись двумя забитыми мячами. До этого полузащитник играл за «Зенит», «Ахмат», «Нефтехимик» и «Карелию».

«Гавр» с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции после 7 туров. В ближайшем матче команда Кузяева на выезде сыграет с «Марселем». Матч пройдет в воскресенье, 8 октября.