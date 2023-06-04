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Сегодня, 06:35

Анри: «Думаю, Месси первый игрок в истории, которого освистали с такой статистикой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался об отношении болельщиков «ПСЖ», которые освистали форварда Лионеля Месси перед его последним матчем в клубе.

«Я думаю, что Месси первый игрок в истории, который завершает сезон со статистикой 16-16 и которого освистывают перед матчем», — приводит слова Анри Actu Foot.

Болельщики «ПСЖ» также освистали Месси на церемонии награждения.

Месси покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Аргентинский форвард выступал за клуб с 2021 года.С того момента он провел за парижан 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач. Вчера, 3 июня, аргентинец провел свой последний матч за парижскую команду.

Также на Месси претендует «Аль-Хиляль» и не исключен вариант с возвращением в «Барселону».

Лионель Месси
Тьерри Анри
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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