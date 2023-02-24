Тиагу Мотта не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «ПСЖ»

Сегодня, 16:51
Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном уходе в «ПСЖ».
«Я не буду комментировать ситуацию и слухи о «ПСЖ». Я на 100% сосредоточен на следующей игре», — цитирует Мотту La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Мотта ранее выступал за «ПСЖ» в качестве футболиста. Итальянца бразильского происхождения связывали с возвращением в Париж еще летом, но руководство клуба все же решило назначить на пост главного Кристофа Гальтье.
Ранее появлялась информация, что Томас Тухель может снова возглавить «ПСЖ».