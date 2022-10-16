«Тулуза» обыграла «Анже» в матче чемпионата Франции

Сегодня, 15:55
«Тулуза» обыграла «Анже» в матче 11-го тура чемпионата Франции (3:2).
За «Тулузу» голами отличились Брехт Деягере, Бранко ванн ден Бомен и Стейн Спирингс. Голы за «Анже» забили Набиль Бенталеб и Амине Салама.
На данный момент команда из Тулузы с 15 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Анже» — 17-е (8 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования