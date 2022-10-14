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Франция

Сегодня, 21:15

Лига 1: «Монако» — «Клермон», «ПСЖ» — «Марсель» и другие матчи 11-го тура

Галина Глазко
Александр Головин.
Фото Global Look Press
11-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 11-й тур
14 окт, 22:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
Лилль
Франция. Лига 1. 11-й тур
15 окт, 18:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Реймс
Франция. Лига 1. 11-й тур
15 окт, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Монпелье
Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 14:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Анже
Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 16:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Ницца
Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 16:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Брест
Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 16:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Лион
Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 16:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Аяччо
Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Марсель
Футбол
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Месси участвовал в тренировке «ПСЖ» и может сыграть против «Марселя»