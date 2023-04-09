Упамекано — о Мбаппе: «Он лучший в мире, выдающийся игрок»

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано высказался о своем партнере по сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Гораздо проще, когда он играет за твою команду. Нужно всегда действовать сбалансированно, быть готовым двигаться в любом направлении. Нельзя терять бдительность — нужно следить за его движением по полю и языком тела. Мбаппе — лучший игрок мира. Выдающийся футболист», — сказал Упамекано в интервью The Guardian.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Мбаппе 31 гол и восемь результативных передач в 35 матчах за «ПСЖ».