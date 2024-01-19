В «Гавре» считают Кузяева лидером команды

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер высказался о выступлении за команду российского полузащитника Далера Кузяева.

Футболист перешел во французский клуб летом 2023 года, подписав с ним контракт на два года.

«Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Виден значительный прогресс в его игре. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке. Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады», — приводит Sport24 слова Бодмера.

31-летний россиянин провел 19 матчей за «Гавр» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. Его команда на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 22 очка после 18 туров.