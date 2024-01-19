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Сегодня, 22:21

В «Гавре» считают Кузяева лидером команды

Алина Савинова
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Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер высказался о выступлении за команду российского полузащитника Далера Кузяева.

Футболист перешел во французский клуб летом 2023 года, подписав с ним контракт на два года.

«Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Виден значительный прогресс в его игре. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке. Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады», — приводит Sport24 слова Бодмера.

31-летний россиянин провел 19 матчей за «Гавр» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. Его команда на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 22 очка после 18 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-613450-v-gavre-kuzyayeva-nazvali-liderom-komandy-viden-znachitelnyy-progress-v-yego-igre
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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