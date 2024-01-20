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Франция

Сегодня, 00:43

«Лион» вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
19 января. Бержерак — Лион.
Фото AFP
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«Лион» переиграл «Бержерак» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе в Лиможе.

На 38-й минуте встречи новичок «ткачей» Малик Фофана открыл счет. Номинальным хозяевам удалось отыграться перед самым перерывом — забил Ромен Эскарпи. После перерыва любительская команда осталась в меньшинстве, так как Кристин Гиебоао получил красную карточку. Воспользовавшись численным преимуществом полузащитник Максенс Какере вывел гостей вперед и установил окончательный счет.

Соперник «Лиона» по 1/8 финала определится после жеребьевки.

Франция. Кубок. 1/16 финала
19 янв, 22:45. Stade de Beaublanc (Лимож)
Бержерак
1:2
Лион
Футбол
ФК Лион
0
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