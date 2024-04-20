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Сегодня, 10:31

В «Монако» назвали сроки восстановления Головина

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Пресс-служба «Монако» рассказала о сроках восстановления полузащитника Александра Головина.

«Это растяжение левой лодыжки. У нас нет точных данных по срокам восстановления, но это займет несколько недель», — сообщила пресс-служба клуба ТАСС.

Ранее стало известно, что россиянин получил растяжение связок на тренировке команды.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 52 очка в 28 матчах.

В текущем сезоне 27-летний Головин провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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