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Сегодня, 09:35

Верратти близок к переходу из «ПСЖ» в «Аль-Араби»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти станет игроком «Аль-Араби» за 50 миллионов евро. Сделка завершена и подтверждена, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, контракт 30-летнего итальянца будет рассчитан до лета 2026 года с заработной платой в 30 миллионов евро.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В этом сезоне он не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
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 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
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 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
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 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
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Ланс – Метц
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Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
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Ренн – Лилль
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