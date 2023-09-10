Верратти близок к переходу из «ПСЖ» в «Аль-Араби»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти станет игроком «Аль-Араби» за 50 миллионов евро. Сделка завершена и подтверждена, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, контракт 30-летнего итальянца будет рассчитан до лета 2026 года с заработной платой в 30 миллионов евро.