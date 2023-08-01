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Сегодня, 19:44

Верратти согласовал условия контракта с «Аль-Хилялем»

Виктория Кравченко
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Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти согласовал личные условия контракта с «Аль-Хилялем», сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист договорился с саудовским клубом по переходу, что частично подтверждает тот факт, что итальянец не сыграл ни одной минуты в недавнем товарищеском матче с итальянским «Интером».

Однако «ПСЖ» до сих пор не договорился с «Аль-Хилялем» о стоимости трансфера 30-летнего футболиста. Парижане хотят более 30 миллионов евро за переход Верратти.

В прошлом сезоне итальянец провел за клуб 38 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Верратти играет за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.

Марко Верратти
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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