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Сегодня, 10:42

Владельцы «ПСЖ» приобретут долю акций хоккейного и баскетбольного «Вашингтона»

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Компания Qatar Sports Investments (QSI), которой принадлежит «ПСЖ», приобретет часть акций в команде НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Вашингтон Уизардс» из НБА, пишет Associated Press News.

По данным источника, компания купит 5 процентов материнской компании, которая владеет тремя клубами. Сумма сделки составит 4,05 миллиарда долларов.

Также в сделку попадет доля акций клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Вашингтон Мистикс».

Инвесторы их Катара впервые вложат средства в американский профессиональный спорт.

В составе «Вашингтона» с 2005 года играет российский форвард Александр Овечкин.
Александр Овечкин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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