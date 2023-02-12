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Сегодня, 12:40

Кимпембе о поражении от «Монако»: «ПСЖ» переживает не лучшие времена»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе обратился к фанатам после поражения от «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции.

«Мы нуждаемся в вас, ребята. Вы будете нужны нам на домашнем матче с «Баварией» во вторник. Нам нужно вернуться в привычное русло в раздевалке, в команде, вы не сдавайтесь», – приводит слова Кимпембе RMC Sport.

Также защитник ответил на вопрос о причинах кризиса в «ПСЖ».

«Почему в команде кризис? Это не кризис. Еще не конец, даже если результаты не те, на которые мы рассчитывали. Мы должны проснуться и провести серию хороших выступлений. Мы переживаем не лучшие времена. У нас была череда побед в течение шести месяцев. Мы не должны отбрасывать это», – сказал Кимпембе.

14 февраля «ПСЖ» проведет первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Источник: RMC Sport
Преснель Кимпембе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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