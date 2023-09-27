Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:17

Защитнику «ПСЖ» Мендешу предстоит операция, он пропустит четыре месяца

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитнику «ПСЖ» Нуну Мендешу предстоит операция из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Goal.

Ориентировочно футболист пропустит четыре месяца. Он будет прооперирован в Финляндии.

Мендеш получил травму подколенного сухожилия в матче 33-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (1:3). После этого он не выходил на поле.

Португальский защитник в августе 2021 года перешел «ПСЖ» из «Спортинга» на правах аренды до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа. В мае 2022-го парижане активировали опцию выкупа контракта футболиста в размере 38 миллионов евро.

Всего 21-летний португалец провел 69 матчей за «ПСЖ», в которых забил 2 гола и отметился 9 результативными передачами.

Источник: https://www.goal.com/en/news/nuno-mendes-psg-blow-surgery-hamstring-injury/blt379c8cfa04bdf47b
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Ольга Бузова упала на лед перед хоккейным матчем в Минске
Фигуристка Медведева рассказала об отношениях со спортсменами
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кейлор Навас может продолжить карьеру в МЛС

Гаттузо стал новым главным тренером «Марселя»