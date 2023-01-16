Защитник «Ниццы» Тодибо: «Не думаю, что я намного хуже тех, кого Дешам вызвал на ЧМ-2022

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо сравнил свой уровень игры с футболистами сборной Франции, которые участвовали на ЧМ-2022.

«Честно говоря, я не думаю, что намного хуже тех центральных защитников, которые были вызваны на чемпионат мира. Я не зациклен на этом, но я реалист. Наше начало сезона не получилось хорошим, поэтому я не мог представить, что меня вызовут. Оглядываясь назад, если бы мы были вторыми в лиге на момент озвучивания состава, то почему бы и нет», — приводит слова Тодибо L'Equipe.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 25 матчей за «Ниццу» и не отличился результативными действиями.