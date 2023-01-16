Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:11

Защитник «Ниццы» Тодибо: «Не думаю, что я намного хуже тех, кого Дешам вызвал на ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо сравнил свой уровень игры с футболистами сборной Франции, которые участвовали на ЧМ-2022.

«Честно говоря, я не думаю, что намного хуже тех центральных защитников, которые были вызваны на чемпионат мира. Я не зациклен на этом, но я реалист. Наше начало сезона не получилось хорошим, поэтому я не мог представить, что меня вызовут. Оглядываясь назад, если бы мы были вторыми в лиге на момент озвучивания состава, то почему бы и нет», — приводит слова Тодибо L'Equipe.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 25 матчей за «Ниццу» и не отличился результативными действиями.

Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Военный эксперт рассказал о характеристиках боекомплекта суперторпед «Посейдон»
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Times узнала о решении Киева использовать для обороны Артемовска иностранных наемников
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Головина рассказал о желании игрока перейти в клуб АПЛ