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Сегодня, 13:00

Агент Головина рассказал о желании игрока перейти в клуб АПЛ

Руслан Минаев
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Александр Клюев — агент полузащитника «Монако» Александра Головина поделился мнением о будущем футболиста.

— Наверное, мечта любого футболиста поиграть в АПЛ. Есть ли у Саши такая цель?

— У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с «Монако» и желанием выполнить все задачи на сезон.

— В 2023 году кто-то из европейских клубов обозначал свой интерес по Головину?

— Это я оставлю без комментария.

— А вообще есть вероятность, что Саша куда-либо перейдет на повышение этой зимой, или такие трансферы обычно оставляют на лето?

— Тоже без комментариев. Скоро все узнаете, — цитирует агента Metaratings.ru.

26-летний Головин выступает в составе монегасков с июля 2018 года. Нынешний контракт игрока с «Монако» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне он провел за клуб 27 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-golovina-u-sashi-est-cel-poigrat-v-apl-no-vse-znayut-kakoe-otnoshenie-k-rossiiskim-igrokam-220223/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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