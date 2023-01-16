Голкипер «Монако» Нюбель точно не вернется в «Баварию» в январе

Голкипер «Монако» Александр Нюбель точно не вернется в «Баварию» в январе, пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Футболист не намерен прерывать свою аренду во французском клубе, чтобы заменить травмированного Мануэля Нойера лишь на краткосрочной основе.

Основной вратарь «Баварии» выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В текущем сезоне 26-летний немецкий голкипер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола.