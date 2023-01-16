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Сегодня, 17:41

Голкипер «Монако» Нюбель точно не вернется в «Баварию» в январе

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Монако» Александр Нюбель точно не вернется в «Баварию» в январе, пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Футболист не намерен прерывать свою аренду во французском клубе, чтобы заменить травмированного Мануэля Нойера лишь на краткосрочной основе.

Основной вратарь «Баварии» выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В текущем сезоне 26-летний немецкий голкипер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола.

Мануэль Нойер. Карьера Нойера под вопросом из-за глупой травмы в отпуске. В «Баварии» сомневаются в его возвращении

Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Монако
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