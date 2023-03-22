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Ротен хочет видеть Моуринью в «ПСЖ»: «Жозе — чертовски страстный любитель футбола, он приводит меня в экстаз»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен хотел бы, чтобы Жозе Моуринью возглавил французский клуб.

«Во-первых, я не прошу освободить Гальтье от его обязанностей. Но если руководство парижан примет такое решение, то я думаю, что им не следует искать кого-то еще, кроме Моуринью. Он жесткий тренер, тренер, который побеждал и который многое пережил. Его будут уважать все игроки в раздевалке.

Он бы привил дисциплину, которая в «ПСЖ» исчезла в последние X лет. Что мне нравится в Жозе Моуринью, так это то, что он чертовски страстный любитель футбола. Он приводит меня в экстаз. Я убежден, что ему удастся продвинуть этот клуб и направить его по правильному пути», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает возможность приглашения Жозе Моуринью на пост главного тренера ближайшим летом. Контракт специалиста с «Ромой» рассчитан до июня 2024 года, он работает в итальянском клубе с июля 2021 года.

В текущий момент главным тренером «ПСЖ» является француз Кристоф Галтье.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
Жозе Моуринью
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