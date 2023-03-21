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Сегодня, 12:11

Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ»

Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» рассматривает возможность приглашения Жозе Моуринью на пост главного тренера ближайшим летом. Об этом в своих соцсетях сообщил инсайдер Педро Алмейда.

По информации источника, Моуринью — главная трансферная цель «ПСЖ» на следующий сезон. В 60-летнем специалисте лично заинтересован его соотечественник Луиш Кампуш, являющийся стратегическим советником парижан. Руководство «ПСЖ» верит, что Моуринью является тем специалистом, который способен привести их клуб к победе в главном европейском турнире — Лиге чемпионов.

Контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до июня 2024 года, он работает в итальянском клубе с июля 2021 года. В текущий момент главным тренером «ПСЖ» является француз Кристоф Галтье.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
Жозе Моуринью
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