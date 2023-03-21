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Сегодня, 11:55

Гризманн может уйти из сборной Франции из-за капитанства Мбаппе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может завершить карьеру в национальной команде, сообщает L'Equipe.

По данным источника, размышления 32-летнего игрока о завершении карьеры в сборной Франции связаны с уходом Уго Льориса и Рафаэля Варана после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Также форвард расстроен отсутствием в сборной Франции своего друга Поля Погба.

Еще одна из причин возможного ухода из сборной Франции Гризманна — капитанство Килиана Мбаппе. 24-летний форвард стал новым капитаном французов, несмотря на то что игрок «Атлетико» дольше представляет свою страну на международном уровне.

Ближайший сбор национальной команды в марте, на который вызван Гризманн, должен помочь ему определиться со своим будущим в сборной.

В марте команда Дидье Дешама встретится со сборными Нидерландов и Ирландии в рамках отборочного этапа Евро-2024 . Матчи пройдут 24 и 27 марта.

Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
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