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Сегодня, 13:30

Главное открытие 1 января — бельгиец, растоптавший «ПСЖ». А Мбаппе стоило насильно отправить в отпуск

Игорь Рабинер
Обозреватель
Лоис Опенда.
Фото Global Look Press
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Обозреватель «СЭ» — о новогодней сенсации в лиге 1.
Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 22:45. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
3:1
ПСЖ

Приятно, когда 1 января дарит тебе футбольное открытие. Таким для меня сегодня стал 22-летний бельгийский форвард «Ланса» Лоис Опенда. Наверняка сейчас найдутся эксперты, которые высокомерно поведут носом — это для тебя, мол, открытие, а мы-то его сто лет знали.

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А я вот не знал. Сегодня же увидел парня в матче «Ланс» — «ПСЖ», неожиданно выигранном хозяевами — 3:1. Сначала этот молодой человек при 1:1 убежал с центра поля, убрал под себя Маркиньюса и пробил Доннарумму (пусть тому, неидеально сложившемуся, немного и не повезло). А в начале второго тайма после классного отбора партнера у чужой штрафной и быстрого паса идеально сориентировался и отдал красивейший голевой пас пяткой.

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Буду дальше следить за Опенда, который, оказывается, был в заявке Бельгии на ЧМ-2022, но лишь однажды вышел на замену — с Канадой на 78-й минуте. Вот, оказывается, на каких ребят мог полагаться Роберто Мартинес: если форвард так раздел «ПСЖ», то и в Катаре мог себя проявить.

«Ланс» сильно удивлял вторым местом в лиге 1, не обладая какими-то громкими именами в составе. Но посмотрел на команду прежде мне также незнакомого французского тренера Франка Эза — и приятно удивился. Например, многие, ведя с «ПСЖ» к перерыву 2:1, с первой секунды второго тайма ломанулись бы в жесточайший высокий прессинг, а не стали оберегать победный счет?

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А «Ланс» в этот самый прессинг и пошел. И отобрал, и забил — причем этот гол Клода-Мориса был идеальным сочетанием работы (тот самый отбор около чужой штрафной) и творчества (паса пяткой Опенда). И потом, хоть один суперсейв конголезскому вратарю Самба и пришлось сделать, какой-то большой инициативы и массы моментов у «ПСЖ» не было.

Теперь «ПСЖ» и «Ланс» разделяют лишь четыре очка, но не думаю, что там реальна какая-то борьба. Тем не менее то, что я увидел, — интересно, живо и по-настоящему. Это был хороший футбол, где далеко не все зависело от громкости имен. Хотя вот, например, Хакими, игравший почему-то не справа, а слева, был великолепен.

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Мбаппе старался как мог, но видно, что эмоционально после ЧМ он выхолощен. Для меня вообще поразительно, что Килиан через три дня после возвращения из Катара пришел на базу парижан и сказал, что готов играть. Как же этот парень обожает футбол, если после хет-трика в проигранном финале мирового первенства так поступил! Высшее проявление профессионализма, за которое Мбаппе еще больше, чем прежде, можно уважать.

И все же на месте Кристофа Гальтье, возможно, было бы лучше насильно отправить его в отпуск. После такого ЧМ парень просто нуждался хоть в каком-то отдыхе. Хоть ему всего 24 и энергии вагон, силы человеческие не беспредельны.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
5
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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