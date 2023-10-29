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Сегодня, 19:10

Головин бил — «Лилль» забивал. Команда Языджи лишила «Монако» первого места

«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин («Монако») в матче против «Лилля».
Фото AFP
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Российский легионер не спас монегасков от первого за четыре тура поражения.
Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 17:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:0
Монако

Опыт «Монако» со схемой 4-4-2 можно назвать успешным с серьезными оговорками, потому что при выносе за скобки двух классных дальних ударов Александра Головина никакой победы над «Метцем» в прошлом туре не случилось бы. Да, следует признать успешным эксперимент с превращением в латераля томившегося в запасе и вечно критикуемого вингера Диатта. Вместе с тем не в своей тарелке чувствовал себя один из героев нынешнего сезона Минамино, которого в той же схеме на фланге безуспешно использовал в прошлом чемпионате Филипп Клеман.

Правда, это вынужденная мера, вызванная элементарным дефицитом центральных защитников, о котором после паузы на матчи сборных говорил Ади Хюттер. Теоретически тренер мог бы — как и в первых турах — использовать в обороне Закарию, однако в Лилле швейцарец с его классом и работоспособностью нужен был в опорной зоне. Вот только проблемы у «Монако» возникли как раз в центре, и все это вылезло на поверхность после того, как «Лилль» половину тайма провел под прессом атак красно-белых.

Сначала подача Жегровы к дальней штанге увенчалась ударом Ивана Кавалейру. Потом — когда мяч снова был переведен направо — из центра штрафной забил неожиданно оказавшийся там крайний защитник Диаките. У Кена просто не было шансов, так как мяч прошел между ногами страховавшего партнеров Закарии. А ведь это, по сути, были все шансы «догов», которые оставили в запасе как экс-краснодарца Кабелла, так и канадского снайпера Дэвида. В последнее время Паулу Фонсека предпочитает использовать в центре атаки бывшего футболиста ЦСКА Юсуфа Языджи.

Что до «Монако», то гости отработали большую часть первого тайма на холостых оборотах. Минамино с Балогуном просто растворились на поле и в перерыве были логично заменены на Аклиуша и Боаду. Ну а самым активным в атаке красно-белых оказался Головин. В интервале между пропущенными голами он неточно пробил со штрафного и спустя несколько минут проверил вратаря хлестким ударом с полулета. Шевалье сыграл уверенно, а сразу после перерыва в эффектном броске забрал мяч после еще одной попытки Головина поразить цель с дальней дистанции.

Судя по всему, заряженность российского полузащитника на удар в какой-то момент запутала оборону «Лилля», поэтому изящный «черпачок» стал для соперника сюрпризом. Жаль, Бен Йеддер раньше времени рванул за линию офсайда, да и в ворота он в итоге не попал. Как и в следующей атаке — при попытке с лета отправить мяч в дальний угол. Между тем шансы на спасение таяли с каждым упущенным моментом.

Самым острыми и потенциально переломным могло стать добивание промахнувшегося с нескольких метров Аклиуша. Был еще отмененный из-за явного офсайда гол при розыгрыше углового, а привычный по этому сезону кураж отсутствовал. В концовке «Монако» атаковал скорее по инерции — словно не веря в возможность проломить стену у штрафной «Лилля».

И видно, что без возвращения в строй ключевых защитников — Марипана и Вандерсона — монегаскам будет очень сложно. Экспериментальные варианты работают только с теми, кто уступает в классе, а стоит получить соперника уровня «Лилля», и все ломается. «Доги», кстати, сократили отставание от «Монако» до двух очков, тогда как сама команда из княжества потеряла лидерство, пропустив вперед «Ниццу» и «ПСЖ».

Александр Головин
Футбол
ФК Лилль
ФК Монако
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