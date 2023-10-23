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Франция

Сегодня, 09:30

«Царь продемонстрировал свой талант». Во Франции восхищены дублем Головина

Андрей Кузичев
Корреспондент
Полузащитник «Монако» Александр Головин (слева).
Фото AFP
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Метца» (2:1).
Франция. Лига 1. 9-й тур
22 окт, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Метц

Победа через боль

L'Equipe в своем обзоре отмечает, что вернувший себе лидерство «Монако» первым в этом сезоне достиг отметки в 20 набранных очков, причем половина из них — в матчах, где соперник вел в счете. После девяти туров с монегасками не случалось подобного ровно десять лет, когда команда из княжества финишировала второй вслед за «ПСЖ».

««Монако» полагался на своего главного пиротехника Александра Головина, чтобы исправить ситуацию. Российский атакующий полузащитник оформил дубль, используя одно из своих качеств — дальний удар. С начала прошлого сезона монегаск пять раз забивал из-за пределов штрафной в Лиге 1. Ни один другой игрок не добился большего», — констатирует самое авторитетное спортивное СМИ Франции, оценившее игру нашего легионера восьмеркой.

Портал Maxifoot выпустил обзор игры под заголовком «Головин возвращает «Монако» на вершину». Александр получил за свою игру девятку со следующим комментарием: «Российский атакующий полузащитник, молчавший с 17 сентября и продемонстрировавший впечатляющую игру против «Лорьяна» (2:2), сегодня забил свои 3-й и 4-й голы в сезоне. И какие голы! С великолепным керлинговым ударом с 25 метров и столь же роскошным штрафным. Помимо своего дубля, он был инициатором лучших действий «Монако», таких как его момент для Минамино после перерыва».

Александр Головин празднует гол с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Головин забил два роскошных гола! «Монако» пропустил с центра поля, но вернулся на первое место

Сайт Homme do Match тоже назвал Головина лучшим игроком матча, выставив ему оценку 7,5 и дав следующий комментарий: «Среднее начало матча, вызванное «автобусом» «Метца», который не оставил свободного пространства. Затем Голо сделал свой особый маленький финт, чтобы убрать мяч под правую ногу, и выстрелил в дальнюю «девятку». После своего гола он превращается в супергероя Царя, который готов не только строить игру, но и завершать вторым голом. Столь же красивым, как и первый, при удачном исполнении штрафного».

Monaco Tribune, отметив шокирующий удар Ламина Камара почти с 50 метров, констатирует, что «Монако» вернулся на первое место, победив через боль благодаря гению Головина. «Он в одиночку перевернул этот матч. В то время как команда плохо стартовала против сильного «Метца», Царь продемонстрировал свой талант и вернул монегасков в нужное русло», — пишет издание.

Александр Головин празднует забитый мяч с одноклубниками.
Фото AFP

Редкий талант

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops не стал выбиваться из общего ряда и, назвав Головина героем матча, не жалел комплиментов в адрес нашего легионера.

«Победил бы «Монако» без него? Команда усложнила свою задачу, пропустив с первого удара с 50-метровой дистанции, и постоянно натыкалась на плотный и низкий оборонительный блок. Сегодня вечером свет явно исходил от Царя. На 42-й минуте, лицом к лицу с компактными линиями, он заставляет игрока сместиться и наносит великолепный удар. Попадание идеально, и оно возвращает «Монако» в игру. На 55-й минуте Головин перехватил инициативу штрафным ударом метров с 20, откуда обычно бьют левой ногой. Однако решение правильное, и он снова обманывает Укиджу. Этот матч выглядел ловушкой, но редкий талант некоторых остается ключом к преодолению апатии и обеспечению победы. Царь — один из них!» — констатирует администрация сайта.

«Сегодняшняя победа была бы далека от достижения без двух вспышек молнии Головина», — заметил scifo84.

«Я почти перестал смотреть матч на пятой минуте после этого легендарного гола на стадионе «Луи II». «Метц» построил стену перед своими воротами, и такой сценарий является довольно напряженным. Так что большое спасибо Головину за то, что вытащил нас из этого дерьма. Его часто критикуют за то, что он не блистает во время важных матчей, но нам нужен именно такой игрок, чтобы забить в такой ситуации. Еще раз, большое спасибо Голо за то, что спас мой воскресный вечер и начало недели», — эмоционально оценил игру россиянина Giovanni89.

«Я очень ценю твой гол, Головин», — написал ExtraviewVH.

«Слава Богу за Головина», — добавила болельщица с ником Lila_ASM.

«Отличная игра против соперника, который сегодня оскорбил футбол. Трудно выбрать между Головиным и Аклиушем», — резюмировал Banks15744500.

Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
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Головин забил два роскошных гола! «Монако» пропустил с центра поля, но вернулся на первое место