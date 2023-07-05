Запретил Неймару тусовки, избавится от влияния Мбаппе и ждет топ-трансферы. Луис Энрике уже перестраивает «ПСЖ»

В новом сезоне мы не узнаем команду.

«ПСЖ» снова меняет вектор развития: на днях клуб расторг контракт с Кристофом Гальтье, а сегодня официально объявил о назначении Луиса Энрике, о переговорах с которым мировые инсайдеры писали на протяжении последнего месяца.

Почему в Париже снова поменяли тренера и как теперь изменится команда?

«СЭ» — о том, каким будет «ПСЖ» в новом сезоне.

Чем клуб не устроил Гальтье?

Все началось с Луиша Кампуша. В прошлом году «ПСЖ» назначил его негласным спортивным директором: он отвечал за трансферы футболистов и поиск главного тренера. Тогда парижане попрощались с Маурисио Почеттино и сенсационно продлили Килиана Мбаппе, пообещав сделать его ключевой фигурой клуба. По слухам, Мбаппе просил «ПСЖ» назначить главным тренером Зинедина Зидана, но тот отказался — возможно, из-за марсельского прошлого или отсутствия уверенности в проекте.

Тогда начали прорабатывать альтернативные варианты (несмотря на разочарование Килиана). И остановились на Кристофе Гальтье, который в 2021 году вырвал золото с «Лиллем» в лиге 1. Он, кстати, тоже родом из Марселя, но это не помешало ему принять предложение. Однако Гальтье был кандидатурой именно Кампуша, а не Мбаппе.

До ЧМ-2022 все складывалось прекрасно: парижане играли по схеме 3-4-3, Месси с Неймаром поражали результативностью, а «ПСЖ» шел без поражений. Недоволен был только Мбаппе, несмотря на 17 забитых мячей за полгода. Французу не нравилось, что в системе Гальтье он играл фиксированного центрфорварда (любимая позиция Килиана — слева). Тогда Кристоф начал ротировать схемы: пробовал и 4-4-2, и 4-3-1-2, и 4-3-3.

К весне формация «ПСЖ» посыпалась из-за экспериментов. В матче с «Баварией» парижане вообще не понимали, что делать, — это стоило громкого вылета из Лиги чемпионов (по сумме двух матчей мюнхенцы победили 4:0).

Мбаппе и Неймар тоже скисли. И если Килиан, вернувшись из Катара, все же набрал форму, то бразилец в феврале досрочно завершил сезон из-за травмы.

Наконец, сам Гальтье оказался в эпицентре расистского скандала: выяснилось, что во время работы в «Ницце» тренер жаловался на огромное количество чернокожих и мусульманских футболистов в составе. Весной это просто обсуждали, а летом стало понятно, что все серьезно: Кристофа задержала полиция, и теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. На фоне расследования парижане ускорили процесс разрыва его контракта.

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Что будет делать Энрике?

Хотя Луиса официально назначили сегодня, он уже вовсю работает над комплектацией состава на следующий сезон. По данным PSG Community, Энрике созвонился с Неймаром, с которым у него сложились теплые отношения со времен «Барселоны». Луис рассчитывает на бразильца, но требует от него отказаться от тусовок, карнавалов и сосредоточиться на футболе — если Ней не потянет, то Энрике не будет против ухода игрока.

Впрочем, с Неймаром все более-менее ясно, в отличие от Мбаппе. Во-первых, на протяжении всего лета мы вновь будем наблюдать за трансферным сериалом с участием Килиана, «ПСЖ» и «Реала». Даже если Энрике публично объявит, что Мбаппе останется в клубе, это ничего не изменит. Во-вторых, L'Equipe оповещала, что «ПСЖ» видит в Луисе тренера, который избавит команду от Мбаппе-зависимости. Либо руководство настроилось на продажу игрока, либо всерьез верит, что Энрике подберет ключ к форварду и заставит его отказаться от статуса примы. Второй вариант почти невозможен, так что рассмотрим продажу Мбаппе.

Тем более на нем настаивает и пресса. Журналист Франсуа Галлардо пишет, что Мадрид близок к покупке игрока за 224+56 миллионов евро. Якобы Флорентино Перес уже перевел деньги на счет «ПСЖ» и готовит масштабную презентацию на конец июля.

На этом фоне логичны слухи о большом трансферном бюджете, который парижане выделят Луису Энрике на перестройку команды. По информации Фабрицио Романо, клуб скоро официально объявит о трансфере Луки Эрнандеса, Милана Шкриньяра, Ли Канг-Ина, Марко Асенсио, Шер Ндура и Мануэля Угарте. Энрике и этого мало: он хочет подписать Бернарду Силву и Жоау Феликса, что тоже выглядит правдоподобно. По слухам, Силва хочет сменить обстановку и устал в «Манчестер Сити», а на Феликса не рассчитывают в «Атлетико».

Точно непонятно, на что рассчитывает Энрике. Оглянувшись назад, можно предположить, что Луис захочет контролировать все процессы в клубе и быть главным звеном команды, прививая свой стиль. А это затруднительно при наличии Мбаппе и Кампуша. Но если верить PSG Community, то в этой ситуации руководство «ПСЖ» готово встать на сторону Энрике. В том числе из-за связей Кампуша и Килиана с агентом Жорже Мендешем и его огромного влияния.

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Но это лишь один из вариантов. El Nacional утверждает обратное: Энрике хочет строить проект вокруг Мбаппе и даже планирует лично поговорить с его мамой. Теорий очень много.

В любом случае «ПСЖ» ждут большие изменения, а это значит, что скучать в это трансферное окно никто не будет.