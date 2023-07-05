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Запретил Неймару тусовки, избавится от влияния Мбаппе и ждет топ-трансферы. Луис Энрике уже перестраивает «ПСЖ»

Артем Никулин
корреспондент
Луис Энрике.
Фото Reuters
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В новом сезоне мы не узнаем команду.

«ПСЖ» снова меняет вектор развития: на днях клуб расторг контракт с Кристофом Гальтье, а сегодня официально объявил о назначении Луиса Энрике, о переговорах с которым мировые инсайдеры писали на протяжении последнего месяца.

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Почему в Париже снова поменяли тренера и как теперь изменится команда?

«СЭ» — о том, каким будет «ПСЖ» в новом сезоне.

Чем клуб не устроил Гальтье?

Все началось с Луиша Кампуша. В прошлом году «ПСЖ» назначил его негласным спортивным директором: он отвечал за трансферы футболистов и поиск главного тренера. Тогда парижане попрощались с Маурисио Почеттино и сенсационно продлили Килиана Мбаппе, пообещав сделать его ключевой фигурой клуба. По слухам, Мбаппе просил «ПСЖ» назначить главным тренером Зинедина Зидана, но тот отказался — возможно, из-за марсельского прошлого или отсутствия уверенности в проекте.

Тогда начали прорабатывать альтернативные варианты (несмотря на разочарование Килиана). И остановились на Кристофе Гальтье, который в 2021 году вырвал золото с «Лиллем» в лиге 1. Он, кстати, тоже родом из Марселя, но это не помешало ему принять предложение. Однако Гальтье был кандидатурой именно Кампуша, а не Мбаппе.

До ЧМ-2022 все складывалось прекрасно: парижане играли по схеме 3-4-3, Месси с Неймаром поражали результативностью, а «ПСЖ» шел без поражений. Недоволен был только Мбаппе, несмотря на 17 забитых мячей за полгода. Французу не нравилось, что в системе Гальтье он играл фиксированного центрфорварда (любимая позиция Килиана — слева). Тогда Кристоф начал ротировать схемы: пробовал и 4-4-2, и 4-3-1-2, и 4-3-3.

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К весне формация «ПСЖ» посыпалась из-за экспериментов. В матче с «Баварией» парижане вообще не понимали, что делать, — это стоило громкого вылета из Лиги чемпионов (по сумме двух матчей мюнхенцы победили 4:0).

Мбаппе и Неймар тоже скисли. И если Килиан, вернувшись из Катара, все же набрал форму, то бразилец в феврале досрочно завершил сезон из-за травмы.

Наконец, сам Гальтье оказался в эпицентре расистского скандала: выяснилось, что во время работы в «Ницце» тренер жаловался на огромное количество чернокожих и мусульманских футболистов в составе. Весной это просто обсуждали, а летом стало понятно, что все серьезно: Кристофа задержала полиция, и теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. На фоне расследования парижане ускорили процесс разрыва его контракта.

Фото Reuters

Что будет делать Энрике?

Хотя Луиса официально назначили сегодня, он уже вовсю работает над комплектацией состава на следующий сезон. По данным PSG Community, Энрике созвонился с Неймаром, с которым у него сложились теплые отношения со времен «Барселоны». Луис рассчитывает на бразильца, но требует от него отказаться от тусовок, карнавалов и сосредоточиться на футболе — если Ней не потянет, то Энрике не будет против ухода игрока.

Впрочем, с Неймаром все более-менее ясно, в отличие от Мбаппе. Во-первых, на протяжении всего лета мы вновь будем наблюдать за трансферным сериалом с участием Килиана, «ПСЖ» и «Реала». Даже если Энрике публично объявит, что Мбаппе останется в клубе, это ничего не изменит. Во-вторых, L'Equipe оповещала, что «ПСЖ» видит в Луисе тренера, который избавит команду от Мбаппе-зависимости. Либо руководство настроилось на продажу игрока, либо всерьез верит, что Энрике подберет ключ к форварду и заставит его отказаться от статуса примы. Второй вариант почти невозможен, так что рассмотрим продажу Мбаппе.

Тем более на нем настаивает и пресса. Журналист Франсуа Галлардо пишет, что Мадрид близок к покупке игрока за 224+56 миллионов евро. Якобы Флорентино Перес уже перевел деньги на счет «ПСЖ» и готовит масштабную презентацию на конец июля.

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На этом фоне логичны слухи о большом трансферном бюджете, который парижане выделят Луису Энрике на перестройку команды. По информации Фабрицио Романо, клуб скоро официально объявит о трансфере Луки Эрнандеса, Милана Шкриньяра, Ли Канг-Ина, Марко Асенсио, Шер Ндура и Мануэля Угарте. Энрике и этого мало: он хочет подписать Бернарду Силву и Жоау Феликса, что тоже выглядит правдоподобно. По слухам, Силва хочет сменить обстановку и устал в «Манчестер Сити», а на Феликса не рассчитывают в «Атлетико».

Точно непонятно, на что рассчитывает Энрике. Оглянувшись назад, можно предположить, что Луис захочет контролировать все процессы в клубе и быть главным звеном команды, прививая свой стиль. А это затруднительно при наличии Мбаппе и Кампуша. Но если верить PSG Community, то в этой ситуации руководство «ПСЖ» готово встать на сторону Энрике. В том числе из-за связей Кампуша и Килиана с агентом Жорже Мендешем и его огромного влияния.

Фото AFP

Но это лишь один из вариантов. El Nacional утверждает обратное: Энрике хочет строить проект вокруг Мбаппе и даже планирует лично поговорить с его мамой. Теорий очень много.

В любом случае «ПСЖ» ждут большие изменения, а это значит, что скучать в это трансферное окно никто не будет.

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Луис Энрике
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