Головин — идеальный джокер: добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»

Российский легионер забил второй гол в текущем сезоне.

Предыдущая победа «Монако» датируется 9 октября. Тогда казалось, что успешная серия монегасков продолжится, но вместо этого ситуация ухудшилась по всем направлениям. Что в чемпионате Франции, что в Лиге Европы красно-белые дважды проиграли, пропустив по четыре мяча, а также два раза сыграли вничью там, где изначально рассчитывали набрать три очка.

Как результат — перемены, на которые пошел Филипп Клеман в игре с «Анже». Хотя, смотреть на это можно и под другим ракурсом — как на возможность дать паузу группе лидеров перед ключевой игрой в Лиге Европы. Эта версия кажется более реалистичной, так как на скамейке, кроме Александра Головина, остались казавшиеся незаменимыми Дисаси и Бадиашиль. И это вдобавок к дисквалификации Мохамеда Камара и травме Агилара.

В итоге «Монако» прибавил в свежести, но при этом потерял в мастерстве созидателей и в надежности обороны. Второе было даже чувствительнее, так как увлекшиеся атаками хозяева давали сопернику пространство для контратак. Однажды после собственного стандарта защитники пропустили забег Юну из центрального круга и настигли его в последний момент. Потом допустивший элементарную ошибку при приеме мяча Сарр заставил всех поволноваться, едва не организовав пенальти в свои ворота. Однако Стефани Фраппар, купившись на картинное падение Юну, после подсказки ВАР и похода к монитору отменила свое решение и наказала форварда «Анже» за симуляцию.

Был еще и не засчитанный из-за офсайда гол в ворота Нюбеля, а самый яркий момент «Монако» за первые 45 минут — фол на ворвавшемся в штрафную Бен Йеддере. Обычно капитан монегасков за такое наказывает, но тут и он дрогнул, не забив с точки угадавшему направление удара Йахия Фофана. Как итог — сомнительный рекорд бомбардира, который за полтора десятка лет в лиге 1 не реализовал больше всех 11-метровых: 8 из 36.

Впрочем, после перерыва капитан исправился, зацепившись за мяч около штрафной. Последовала скидка поддержавшему атаку Вандерсону, а Эмболо идеально выскочил из-за спины защитника под кросс бразильца. В этот момент Головин уже находился на бровке, так что вступать в игру ему пришлось при счете 1:0.

То есть изначально планировалось, что Александр должен менять характер игры, а по факту наш легионер вышел добивать соперника. Да как! Принял слева от ворот передачу другого джокера — Фолланда — и закрутил мяч в дальнюю «девятку». Как оказалось, остановить такой удар вратарю «Анже» было сложнее, чем пенальти.

Есть второй гол в сезоне и первый с 18 сентября, когда Головин положил начало разгрому «Реймса» (3:0). Получается, наш полузащитник сам себя поздравил, так как воскресный матч стал для него 150-м в составе «Монако». Так что игра для Александра получилась особенной, а с точки зрения качества, как для команды, так и для футболиста, успех получился рабочим.

В данной ситуации важнее результат, позволивший сравняться по очкам с замыкавшим первую пятерку лиги 1 «Марселем», и заряд дефицитных в последнее время положительных эмоций. А покончено ли с кризисом, станет понятно в четверг, когда команда из княжества узнает, в каком из турниров она встретит еврокубковую весну.