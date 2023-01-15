Головин и «Монако» беспощадны: раздавили аутсайдера 7:1. У нашего хавбека — голевая

Блестящая игра российского полузащитника против «Аяччо».

В начале года «Монако» оказался в мини-яме: после сенсационного вылета в 1/32 финала Кубка Франции и упущенной победы над «Лорьяном» команде Филиппа Клемана была необходима эмоциональная разгрузка. И она была получена во встрече с «Аяччо».

От корсиканцев сложно было ждать серьезного сопротивления — они лишь полгода назад вернулись в лигу 1 спустя долгое время и выглядят классическим новичком, поставляющим очки для лидеров. Шансы спастись от вылета у «Аяччо» есть, но пока команда с родины Наполеона заслуженно идет на 18-м месте.

В победе болельщики «Монако» не сомневались, но едва ли предполагали, что она будет настолько легкой — уже к 35-й минуте хозяева забили пять мячей и превратили оставшуюся часть встречи в формальность.

Александр Головин с партнерами по «Монако» радуются голу в ворота «Аяччо».

Футболисты «Монако» были явно разозлены последними неудачами и решили сразу после стартового свистка смять аутсайдера. А начало разгрому положил именно Александр Головин. На 2-й минуте «Монако» получил право на угловой с правого фланга. Как известно, в этом сезоне у «Монако» с левого угла подачи обычно исполняет защитник Кайо Энрике, а с правого — Головин. В предыдущей встрече с «Лорьяном» наш полузащитник исполнил все четыре угловых, причем все оказались опасными. Сейчас — аналогично. Головин по традиции подал мяч точно на Марипана, чилиец ударил головой во вратаря, а на добивании первым сыграл другой центральный защитник Дисаси.

Этот гол вскрыл игру — уже к 11-й минуте счет стал 2:1, хотя доминирование команды Клемана было бесспорным. Пропущенный мяч — следствие не ошибок защитников «Монако» под прессингом, а невразумительных атак «Аяччо». Корсиканцы вообще ничего не могли сделать — лишь наблюдали за действиями оппонентов со стороны.

Александр Головин.

Во втором и третьем голах Головин не участвовал: в обоих случаях результативные атаки хозяев шли через среднюю зону и правый край, а российский хавбек традиционно отвечал за левую бровку, хотя периодически смещался в центр. При этом в обеих атаках Головин умело открывался и был готов замкнуть передачи, но партнеры выбирали другие решения.

Зато четвертый гол полностью сделал российский полузащитник. Вся атака «Монако» была шедевральной, но Головин ее украсил нестандартными действиями: он обдурил защитников на своем фланге и выдал роскошный пас на Бена Йеддера. Капитан «Монако» этим касанием сделал дубль, а спустя семь минут оформил хет-трик и сделал счет 5:1.

После первого тайма игра превратилась в формальность. Клеман уже в перерыве стал думать о следующих матчах и снял с игры висевшего на желтой карточке Камара. На 61-й минуте поле покинули и другие лидеры «Монако» — Бен Сегир и Головин. Российского хавбека в этом сезоне не так уж часто меняют задолго до финального свистка, но здесь к Клеману претензий быть не может: в такой ситуации действительно лучше поберечь одного из ключевых игроков.

В финальные полчаса «Монако» забил еще дважды — дубль оформил вышедший на замену Эмболо. В итоге монегаски зафиксировали крупнейшую победу за пять с половиной лет: в последний раз они выигрывали с разницей в шесть мячей еще в первый период работы Леонарду Жардима в 2017 году. Но еще важнее то, что три очка позволяют «Монако» подняться в турнирной таблице и завершить первый круг на четвертом месте. В следующем туре — битва за Лигу чемпионов с «Марселем».