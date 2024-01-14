Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре его клуба против «Реймса» (1:3).

«Монако» заслужил свист трибун

L'Equipe в обзоре субботней игры констатирует, что «Монако» осложнил свои перспективы в борьбе за место в тройке лидеров, столкнувшись с очень эффективным соперником. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции не жалеет комплиментов для «Реймса», а в «Монако» жестко критикует опытного защитника Марипана. Чилиец получил за свою игру двойку и отдельный комментарий, где отмечается, что голова игрока занята возможным трансфером. Также отмечено, что монегаски уже восемь матчей не могут обыграть «Реймс» на своем поле (=5-3).

Портал Maxifoot также щедр на комплименты в адрес победителей. В «Монако» больше пяти баллов получили только два игрока — яркий новичок Уаттара (6,5) и Головин (6). «Только от него в этой встрече мог исходить свет для «Монако». Атакующий полузащитник доказал это, положив мяч на голову Бен Йеддеру и позволив сравнять счет в начале второго тайма. Проблема в том, что россиянин играл на переменном токе и за всю игру не сумел оказать никакого существенного влияния», — написано в комментарии к игре российского легионера.

В свою очередь сайт Get French Football news отмечает что «Реймс» выглядел солидным и организованным, и тот факт, что «Монако» не создавал для соперника серьезных проблем, не умаляет заслуг гостей. У красно-белых выше всех оценен получивший шестерку Закария. Головин же наряду еще с пятью игроками, включая отличившегося после передачи россиянина Бен Йеддера, удостоился пятерки.

По мнению Monaco Tribune, «Реймс» на глазах принца Альбера ошеломил монегасков, причем успех гостей назван абсолютно заслуженным. Также издание приводит красноречивую цитату главного тренера монегасков Ади Хюттера, который заявил: «Я очень разочарован и зол после такого результата. Мы заслуживаем свист наших болельщиков. Мы должны извиниться за нашу плохую игру. После успеха в Лансе я ожидал гораздо большего».

Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче против «Реймса» (1:3). Фото Global Look Press

Жалкий ответ

Показательна реакция на поражение сайта болельщиков «Монако» asm-supporters.fr, который временно переименовал традиционную рубрику Les Tops, les Flops. Название сократили наполовину, оставив только провалы. Персональной же критики удостоились Хюттер, Марипан, Магасса и сделавший голевую передачу Головин.

«Такое редко случается, но сегодня наше российское наступление упустило абсолютно все. Плохой контроль, отсутствие ударов, неудачные угловые, неубедительные штрафные, слабая борьба. После своего глупого удаления в матче с «Тулузой» он дал жалкий ответ», — комментирует администрация свой выбор.

«Сегодня днем один шутник сказал мне, что Головин «привык выигрывать матчи».

Доказано, что если его отсутствие может привести к нашему проигрышу, то его присутствие в любом случае далеко от обеспечения победы", — написал в ответ ASM1973.

«Матч Головина катастрофичен. Технически это ничто. Непонято», — недоумевал Kaluvold.

«Талант есть, но нет сплоченности и души команды. Даже Закария и Головин потерялись. Это «Монако», который мы больше не хотим видеть», — критиковал всю команду AnthonyLosa.

«Даже Головин небезупречен», — констатировал rcarbonnier78.

«Команда — дерьмо. Что с Головиным, что без него», — жестко развил тему Steflan3, и это далеко не самый жесткий комментарий на фанатских форумах и в соцсетях. Многие просто нельзя привести по соображениям цензуры. Но эмоции понятны, потому что ситуация в таблице усложнилась, а по качеству это был едва ли не худший матч красно-белых в нынешнем сезоне.