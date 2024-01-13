Голевой пас Головина не спас «Монако». Это поражение может привести к вылету из топ-3

Монегаски неудачно начали второй круг чемпионата Франции.

Для Александра Головина год начался позже всех наших легионеров. Кубковый матч с «Лансом» полузащитник пропускал из-за дисквалификации, которая, к счастью, оказалась минимальной. А ведь когда случилось памятное удаление с «Ренном», многие предполагали отстранение на три матча, что на фоне Кубков Африки и Азии сулило кадровую катастрофу. На эти турниры монегаски делегировали Синго, Якобса, Камара, Салису, Диатта и Минамино.

Впрочем, не жалея комплиментов в адрес классно выходящего из обороны в быстрые атаки «Реймса», главный тренер монегасков Ади Хюттер отметил, что соперник находится в схожем положении. У гостей сборников набралось семеро, тогда как красно-белые дождались возвращения Головина и это, по словам австрийского специалиста, стало отличной новостью. В итоге, выбирая между двумя атакующими схемами, «Монако» остановился на варианте с одним нападающим и двумя «десятками», которыми стали российский легионер и Аклиуш.

Однако уже в перерыве хозяевам пришлось перестраиваться на расстановку с двумя форвардами сразу по двум причинам. Во-первых, не лучшим образом выглядел Аклиуш, хотя в одном эпизоде он удачным отбором сам создал себе момент, но испортил все неловкой обводкой. Во-вторых, команде из княжества не хватало реализации. Во вратаря пробил Уаттара, выше цели запустил мяч из отличной позиции Головин, а потом голкипер «Реймса» немыслимым образом остановил атаковавшего с нескольких метров Бен Йеддера.

Зато гости показали то, чем они сильны, и о чем говорил Хюттер. Образцовая контратака, и Теума примерно с линии штрафной выстрелил под перекладину. По сути, «Реймс» использовал свой единственны в первом тайме шанс, а второй гол и вовсе возник на ровном месте. Хадра получил мяч на бровке, и все равно сам решил прорваться в штрафную, где каскадом финтов превратил в тренировочные манекены двух оппонентов. И это еще после ошибки в центре поля Кен оказался победителем при выходе один на один.

Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче против «Реймса» (1:3). Фото AFP

Получается, «Монако» даже не успел толком порадоваться ответному голу, соавтором которого стал Головин. Возможно, Александр сам наносил обводящий удар, однако — даже если так и было — он трансформировался в голевую передачу на Бен Йеддера, удачно подставившего голову. Равновесие продержалось лишь около шести минут, и хозяева снова превратились в догоняющих.

Хюттер пошел на экстремальную перестройку состава, бросив в бой третьего форварда — Боаду. Да только количество не всегда трансформируется в качестве. Тем более, с поля убрали Фофана, а без мотора средней линии игра хозяев лишилась баланса. «Реймс» стал еще легче преодолевать центр, а также за счет максимальной плотности на подступах к штрафной не давал монегаскам разбежаться. Все попытки придумать что-то впереди сводились к банальным забросам и фланговым подачам.

Изредка в ход шли индивидуальные действия, однако Балогун в добавленное арбитром время пробил точно во вратаря. А до этого Головин безуспешно пытался с довольно острого угла закрутить мяч в ворота со штрафного. И все это не шло ни в какое сравнение с тем, что на разреженном пространстве создавал все же забивший третий мяч «Реймс».

В этой паре в гостях играть явно легче. В Реймсе монегаски выиграли три из четырех последних матчей, но при этом уступили на своем поле третий раз подряд. Страшно сказать — последняя победа над «Реймсом» в лиге 1 на «Луи II» датируется февралем 2014 года! Теперь в случае воскресной победы «Бреста» монегаски рискуют выпасть из тройки лидеров.