Головин и «Монако» поквитались с кубковым обидчиком. Хет-трик Бен Йеддера вывел монегасков в 1/8 финала

Монегаски уверенно преодолели еще один кубковый барьер, обыграв «Родез».

После кошмарного матча с «Реймсом» главный тренер монегасков Ади Хюттер говорил, что команда заслужила свист болельщиков и должна извиниться за свою игру. Соответственно, перед кубковой битвой с мотивацией никаких проблем у «Монако» быть не могло. И тем более не могло идти речи о недооценке выступающего в лиге 2 соперника, ведь именно «Родез» в прошлом сезоне обиднейшим образом выбил красно-белых из турнира. Тогда княжеская команда дома упустила перевес в два мяча, а серия пенальти пошла не по тому сценарию после промаха Александра Головина.

Только и добравшийся в итоге до четвертьфинала «Родез» монегасков совсем не боялся. Особенно перед своими трибунами, которые гнали хозяев вперед. На реализованный Бен Йеддером пенальти ответили выходом один на один, который блестяще остановил Маецки. На заработанный Головиным штрафной с последующей подачей россиянина на Балогуна — собственным стандартом. Он завершился взятием ворот, потому что замененный в перерыве Диоп банально не побежал со своим игроком и дал ему с нескольких метров переправить мяч в сетку.

Ошибка получилась дикой, тогда как в целом ответный гол — логичным. Однако при 1:1 матч пошел по более предсказуемому сценарию. По крайней мере, «Монако» забрал себе мяч и инициативу, тогда как «Родез» преимущественно защищался. Получалось это у кроваво-золотых довольно неплохо, но один раз перед перерывом защиту вспорол пас Бен Йеддера. Увы, Головин не смог укротить мяч и даже сфолил в нападении. Следующего же яркого момента с участием нашего легионера пришлось ждать до начала второго тайма. Но даже если бы коварная подача со штрафного завершилась взятием ворот, результата бы это не принесло, так как финальный удар наносился из офсайда.

Радость футболистов «Монако». Фото ФК «Монако»

Впрочем, этот стандарт стал предвестником второго гола не ослаблявшего давление «Монако». Атаку разогнали Головин с Аклиушем, а после столкновения Балогуна с защитником проскочивший мимо вратаря мяч завел в пустые ворота Бен Йеддер. И практически сразу Виссам оформил хет-трик с прострела Уаттара. Этот 19-летний защитник — открытие зимы в составе монегасков и пример того, как надо пользоваться шансом во время отъезда группы ключевых игроков на Кубки Африки и Азии.

В целом же можно констатировать — эти турниры серьезно ударили по качеству игры «Монако». А еще становится очевидно, что при нескольких вариантах атакующих схем, чем очень гордится Хюттер, продуктивнее смотрится опция с двумя «десятками». На старте сезона команда создала хороший задел благодаря связке Головина и уехавшего в сборную Японии Минамино. Сейчас же видно, как здорово российский полузащитник взаимодействует с Аклиушем.

Появление последнего сразу после перерыва стало ключевым фактором. Вместе с тем следует признать, что опыт противостояния с «Родезом» вряд ли можно перенести на чемпионат, так как Хюттер рискнул, оставив двух форвардов, а всю черновую работу взвалив на Фофана. Правда, и Головин с его колоссальной работоспособностью уже не был чистой «десяткой» и пахал в центральной зоне, задавая направление атакам. Но опять же, для лиги 1 такой вариант слишком рискованный, а в Кубке «Монако» идет дальше, оформив выход в 1/8 финала.