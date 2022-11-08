Березовский возглавит сборную Армении для подготовки к матчам с Косово и Албанией

Экс-вратарь сборной Армении Роман Березовский будет исполнять обязанности главного тренера национальной команды. Специалист уже пригласил на подготовку к встречам полузащитника «Алании» Артура Галояна, сообщает пресс служба федерации Армении.

«Сборная Армении проведет 16 и 19 ноября две выездные товарищеские встречи с командами Косово и Албании. Для подготовки к этим матчам временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Роман Березовский вызвал 25 футболистов. Впервые в сборную приглашен полузащитник российской «Алании» Артур Галоян», — говорится на сайте федерации.

Пост главного тренера сборной Армении остается вакантным после ухода испанского специалиста Хоакина Капарроса, который тренировал команду в 2020 году.

Березовский выступал за сборную Армении с 1996 по 2016 год. Также играл за такие команды как московское «Динамо», «Торпедо», «Зенит» и «Химки».