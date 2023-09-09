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Сегодня, 10:58

Фанаты «Спартака» повторят перформанс в память о Цымбаларе перед матчем в субботу

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», РФС и болельщики «Спартака» готовят перфоманс перед матчем памяти Ильи Цымбаларя, в котором встретятся легенды красно-белых и сборная мира.

Болельщики приготовили ремейк баннера «Всегда в наших сердцах», который вывешивался весной 2014 года вскоре после смерти Ильи (в декабре 2013-го). Кроме того, для демонстрации на табло подготовлен ролик-караоке с песней «Последняя поэма» в исполнении болельщиков — трогательный эпизод из фильма «Тренер». Кроме того, в матче примет участие сын Ильи Олег, а первый удар по мячу нанесет внук Даниэль.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится в субботу, 9 сентября, и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Илья Цымбаларь
ФК Спартак (Москва)
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