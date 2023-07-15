Анчелотти: «Игры между «Реалом» и «Барселоной» никогда не были товарищескими и не будут»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящую товарищескую игру с «Барселоной» в рамках американского тура.

«Неважно, где проходит классико. Такие игры не бывают товарищескими. Они особенные. В прошлом году мы стали свидетелями фантастической атмосферы, уверен так будет и в Далласе. Игры между «Реалом» и «Барселоной» никогда не были товарищескими и не будут», — цитирует Анчелотти ESPN.

Классико пройдет в Арлингтоне (штат Техас) 29 июля. Помимо этого, «сливочные» сыграют с «Миланом» 23-го числа, с «Манчестер Юнайтед» — 26-го числа и с «Ювентусом» — 2 августа.