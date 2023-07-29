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Сегодня, 11:30

«Кавасаки Фронтале» — «Бавария»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «Кавасаки Фронтале» — «Бавария» начнется в 13.20 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Баварии».
Фото AFP
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29 июля, в субботу, в Токио (Япония) «Бавария» сыграет против «Кавасаки Фронтале» в товарищеском матче. Встреча начнется в 13.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Кавасаки Фронтале» — «Бавария» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

Ранее, 26 июля, мюнхенцы проиграли «Манчестер Сити» (1:2) в контрольном матче. За немцев единственный гол забил форвард Матис Тель.

В сезоне-2022/23 «Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии. «Кавасаки Фронтале» является четырехкратным чемпионом Японии (2017, 2018, 2020, 2021).

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном

Футбол
ФК Бавария
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