Лапорта прокомментировал вспышку гастроэнтерита в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий после вспышки гастроэнтерита в команде.

«Это был вирус, который коснулся только команды. Я в норме. У игроков проблемы с желудком, у некоторых рвота. Мы пытались перенести матч на понедельник, но это оказалось невозможным, потому что стадион уже занят на эту дату. Больше нет возможности скорректировать даты», — цитирует Лапорту Marca.

Ранее стало известно, что товарищеский матч каталонцев с «Ювентусом» не состоится. Игра должна была пройти 23 июля на стадионе «Ливайс» в городе Санта-Клара штата Калифорния в 5.30 по московскому времени.