«Ливерпуль» обыграл «Милан» в товарищеском матче. У Нуньеса дубль

«Ливерпуль» обыграл «Милан» в товарищеском матче со счетом 4:1.

Голами в составе английской команды отметились Мохамед Салах, Тьяго Алькантара и Дарвин Нуньес, оформивший дубль. За итальянский клуб забил Алексис Салемакерс.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет 22 декабря. Команда в 1/8 финала Кубка английской лиги сыграет с «Манчестер Сити».

«Милан» 30 декабря сыграет с ПСВ товарищеский матч.