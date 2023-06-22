Сергеев рассказал об ожиданиях от турнира «Кубок PARI Премьер»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал об ожиданиях от международного турнира «Кубок PARI Премьер».

— Пройдет турнир в Санкт-Петербурге. Для вас подготовка к сезону через такие матчи такого уровня — это насколько облегчает или усложняет процесс?

— Не усложняет и не облегчает процесс. В турнире будут участвовать команды из других стран, лидеры своих лиг. Будет интересно посмотреть на нас на фоне других клубов, не только РПЛ, но и зарубежных. Интересный турнир.

— То есть глоток свежего воздуха для всех

— Да.

Товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер» состоится с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Титульным спонсором Кубка во второй раз подряд выступит букмекерская компания PARI.