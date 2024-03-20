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20 марта, 02:46

В Федерации футбола Парагвая рассказали, что ФИФА не препятствовал проведению матча с Россией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф рассказал, что ФИФА и КОНМЕБОЛ не были против проведения товарищеского матча со сборной России.

«Помех со стороны ФИФА и КОНМЕБОЛ не было — мы быстро получили от них разрешение сыграть товарищеский матч с Россией. Никто из них не был против этой игры. Также очки с этого матча пойдут в актив сборных в рейтинге ФИФА, потому что матч будет сыгран с их согласия и его обслужат судьи ФИФА из нейтральной страны. Нашу товарищескую встречу с Россией отсудит бригада арбитров из Саудовской Аравии во главе с Маджедом Альшамрани», — цитирует Sport24 Канонникоффа.

Матч Россия — Парагвай состоится 25 марта на «ВТБ Арене». Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-630903-federatsiya-futbola-paragvaya-ob-igre-s-rossiyey-pomekh-so-storony-fifa-i-konmebol-ne-bylo
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