В «Фенербахче» заявили, что команда приедет на турнир в Санкт-Петербурге

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о нежелании футболистов команды приезжать в Россию на товарищеский турнир с «Зенитом».

«Мы приезжаем в Россию. На данный момент нет причин действовать иначе», — сказал Баки «СЭ».

С 1 по 15 июля состоится розыгрыш международного турнира «Кубок PARI Премьер». На стадионах «Газпром Арена» и «Смена» в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Фенербахче» (Турция) и «Нефтчи» (Азербайджан).