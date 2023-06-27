Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 11:43

В «Фенербахче» заявили, что команда приедет на турнир в Санкт-Петербурге

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о нежелании футболистов команды приезжать в Россию на товарищеский турнир с «Зенитом».

«Мы приезжаем в Россию. На данный момент нет причин действовать иначе», — сказал Баки «СЭ».

С 1 по 15 июля состоится розыгрыш международного турнира «Кубок PARI Премьер». На стадионах «Газпром Арена» и «Смена» в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Фенербахче» (Турция) и «Нефтчи» (Азербайджан).

ФК Зенит
ФК Фенербахче
3
0
Читайте также
Роман Костомаров впервые опубликовал видео тренировки с протезами
Вяхирева не вошла в число лауреатов сезона в европейском гандболе
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» не смог обыграть омский «Иртыш» в товарищеском матче, Самошников и Сильянов вышли с первых минут