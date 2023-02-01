В Румынской федерации футбола отреагировали на ситуацию с отказом «Оцелула» от товарищеского матча с «Енисеем»

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Пресс-атташе Румынской федерации футбола Кэтэлин Попеску высказался о том, что «Оцелул» был вынужден отказаться от товарищеского матча против «Енисея».
«У меня нет информации такого рода», — цитирует Попеску Sport24.
Ранее в «Енисее» заявили о том, что «Оцелул» отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе Футбольной федерации Румынии.
В Турции у «Енисея» с 25 января по 10 февраля проходит второй сбор, на котором планировалось сыграть 5 контрольных матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования