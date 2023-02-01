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Сегодня, 14:53

В Румынской федерации футбола отреагировали на ситуацию с отказом «Оцелула» от товарищеского матча с «Енисеем»

Алина Савинова
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Пресс-атташе Румынской федерации футбола Кэтэлин Попеску высказался о том, что «Оцелул» был вынужден отказаться от товарищеского матча против «Енисея».

«У меня нет информации такого рода», — цитирует Попеску Sport24.

Ранее в «Енисее» заявили о том, что «Оцелул» отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе Футбольной федерации Румынии.

В Турции у «Енисея» с 25 января по 10 февраля проходит второй сбор, на котором планировалось сыграть 5 контрольных матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-01-v-rumynskoy-federatsii-futbola-otreagirovali-na-situatsiyu-s-otkazom-otselula-ot-igry-s-yeniseyem

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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П2

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1.70

ТБ 2.5

24%

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1.81
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Интер 1
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обе забьют - да

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1.66

П1

19%

2.07
ФК Енисей
ФК Оцелул
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«Енисей» потребует 10 тысяч евро за отмену матча с румынским «Оцелулом»