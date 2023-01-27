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Германия

Судейство

Сегодня, 11:12

Арбитр в Германии выиграл дело о дискриминации по возрасту. Брих передумал завершать карьеру

Александр Бобров
Шеф-редактор
Мануэль Грефе.
Фото Global Look Press
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Экс-арбитр ФИФА Мануэль Грефе выиграл дело у Германского футбольного союза. Суд во Франкфурте-на-Майне признал, что в его отношении допущена дискриминация по возрасту. Грефе должны выплатить компенсацию в размере 48,5 тысячи евро (он требовал 195 тысяч).

Арбитра вынудили завершить карьеру в мае 2021 года. К тому времени он уже превысил возрастной лимит в 47 лет, который фактически существует для немецких рефери. После этого Грефе начал судебную тяжбу с футбольными чиновниками.

Вильхельм Вольф, объявляя решение суда, заявил, что нет объяснений, почему возрастной барьер в 47 лет может оказывать решающее влияние на карьеру рефери. Не существует научных доказательств.

Победа Грефе много значит для другого известного немецкого арбитра — Феликса Бриха. В августе ему исполняется 48 лет. Были сообщения, что он после окончания сезона-2022/23 завершит карьеру из-за возраста. Теперь пошли разговоры, что Брих продолжит судить.

Для судей РПЛ возрастной лимит не применяется. Матчи чемпионата России-2022/23 успешно судит Владислав Безбородов, которому 15 января исполнилось 50 лет. Главные критерии — прохождение тестов по физической подготовке и качественная работа на поле.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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П1

29%

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Х2

25%

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23%

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22%

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2.12
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Бавария
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1
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